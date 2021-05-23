Türkiye Ailesi günlerdir her yerde onu arıyordu! Acı haberi geldi

Ailesi günlerdir her yerde onu arıyordu! Acı haberi geldi

Türkiye

Ailesi günlerdir her yerde onu arıyordu! Acı haberi geldi

Adana’nın Ceyhan ilçesinde 5 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu çoban Muharrem Tığlı’nın (43) sulama kanalında cesedi bulundu.

23 Mayıs 2021, Pazar 20:56 Son Güncelleme:
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İlçeye bağlı Nazımbey Yeniköy Mahallesi’nde yol kenarındaki sulama kanalı içerisinde bir kişinin hareketsiz şekilde sürüklendiğini gören çiftçiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekiplerince çıkarılan kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarmanın yaptığı araştırma sonucu, cesedin, yaklaşık 5 gün önce Değirmendere Mahallesi’ndeki evinden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınmayan çoban Muharrem Tığlı’ya (43) ait olduğunu tespit edildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Tığlı’nın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Ceyhun ÖZER/CEYHAN(Adana)

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