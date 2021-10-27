Ailesi günlerdir iyi haberini bekliyordu! 60 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, 16 gün önce kaybolan Mahmut Altuntaş'ın (60) Fırat Nehri'nde, cansız bedeni bulundu.
27 Ekim 2021, Çarşamba 19:07 Son Güncelleme:
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Olay, öğleden sonra Birecik ilçesinde geçen Fırat Nehrinde meydana geldi. İddiaya göre, Fırat Nehri'nde balıkçılar bir kişinin su üzerinde hareketsiz yattığı gördü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde öldüğü tespit edilen kişinin, 16 gündür kayıp olan Mahmut Altuntaş olduğu belirlendi.
Cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Altuntaş'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi işlemlerinin ardından belirlenecek.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA)
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