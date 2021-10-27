Türkiye Ailesi günlerdir iyi haberini bekliyordu! 60 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu

Ailesi günlerdir iyi haberini bekliyordu! 60 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu

Türkiye

Ailesi günlerdir iyi haberini bekliyordu! 60 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, 16 gün önce kaybolan Mahmut Altuntaş'ın (60) Fırat Nehri'nde, cansız bedeni bulundu.

27 Ekim 2021, Çarşamba 19:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, öğleden sonra Birecik ilçesinde geçen Fırat Nehrinde meydana geldi. İddiaya göre, Fırat Nehri'nde balıkçılar bir kişinin su üzerinde hareketsiz yattığı gördü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde öldüğü tespit edilen kişinin, 16 gündür kayıp olan Mahmut Altuntaş olduğu belirlendi.

Cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Altuntaş'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi işlemlerinin ardından belirlenecek.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA)

İlgili Haberler
Şebnem Şirin sevgilisi tarafından vahşice öldürüldü! Kan donduran detaylar


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
İrlanda’da devlet ajanı ve 18 cinayet
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Kime yaradı?
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Türkiye’nin yeni bir Merkel’e ihtiyacı var
Hakan Çelik
Banu Şen
Doğanın cömert davrandığı sanayi ve kültür kenti: Denizli
Banu Şen
Erkut Can
Gülmek size yakışıyor
Erkut Can
Murat Gülderen
Hayat kurtaran aksesuarlar
Murat Gülderen
Murat Çelik
Pandemide kış uyarıları
Murat Çelik
Şirin Sever
Dijital bir mecrada ‘Hamlet’ izlemek…
Şirin Sever
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Şebnem Şirin sevgilisi tarafından vahşice öldürüldü! Kan donduran detaylar