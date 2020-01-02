Katıldığı evlilik programıyla adını duyuran Hanife Gürdal, sevgilisi Kemal Ayvaz ile geçtiğimiz günlerde nikâh masasına oturdu.

Yıldırım nikahı ile evlenen çiftin ailelerinin bu birlikteliğe onay vermediği iddia edildi. Hanife Gürdal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddialara son noktayı koydu.

2019'a veda mesajı yayınlayan Hanife, ailesiyle birlikte çekilen kareleri şu not ile yayınladı:

'Çok sorduğunuz soruların cevabını verdim'

"2019'u aşkla uğurluyorum. Hepinize sağlık, mutluluk, huzur ve birlik diliyorum. Sevmeyi bildiğiniz, sevilmeyi hak ettiğiniz bir 2020 diliyorum. Biraz geçmişten, en çokta yakın geçmişten çok sorduğunuz soruların cevabını verdim. Kaydırarak bakabilirsiniz."





Hamilelik iddialarını ti'ye almıştı

Gürdal'ın hamile olduğu için nikahın bu kadar hızlı olduğu iddia edilmişti. Bu iddiaları ciddiye almayan Gürdal, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından eşiyle bir video paylaşarak "Kemal hamile" ifadelerini kullanmıştı.





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