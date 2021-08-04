Türkiye Ailesi kayıp başvurusunda bulunmuştu, cesedi bulundu

Ailesi kayıp başvurusunda bulunmuştu, cesedi bulundu

Türkiye

Ailesi kayıp başvurusunda bulunmuştu, cesedi bulundu

Adana’da dün ailesi tarafından polise kayıp başvurusunda bulunulan Sinan Güven’in (36) Seyhan Nehri’nde cansız bedeni bulundu.

04 Ağustos 2021, Çarşamba 21:10 Son Güncelleme:
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Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Sepici Mahallesi Yaşar Kemal Yürüyüş ve Koşu Parkuru Seyhan Nehri kıyısında meydana geldi. Parkurda spor yapanlar, nehirde su yüzüne çıkan erkek cesedi olduğunu fark edince, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen Su Altı Grup Amirliği’nde görevli dalgıç polisler, nehirdeki cesedi kıyıya çakırdı. Ceset üzerinde yapılan incelemede isminin Sinan Güven olduğu, ailesinin dün polise giderek kayıp başvurusunda bulunduğu belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından Güven’in cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Güven’in ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

DHA

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