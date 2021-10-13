Türkiye Ailesi perişan oldu! 17 yaşındaki Zehranur her yerde aranıyor

Ailesi perişan oldu! 17 yaşındaki Zehranur her yerde aranıyor

Türkiye

Ailesi perişan oldu! 17 yaşındaki Zehranur her yerde aranıyor

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde fabrika işçisi Arzu Sezer (38), evden 'okula gidiyorum' diyerek çıktıktan sonra bir daha haber alamadığı kızı Zehranur Sezer (17) için polise kayıp ihbarında bulundu. Arzu Sezer, "Anneciğim neredeysen lütfen gel. Seni özledik" dedi.

13 Ekim 2021, Çarşamba 18:55 Son Güncelleme:
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Yunusemre ilçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Zehranur Sezer, dün sabah okula gitmek için evden çıktı. Kızı Zehranur’un okula gitmediğini öğrenen Arzu Sezer, saat 13.30 sıralarında onu cep telefonuyla aradı. Annesine, derse gireceğini söyleyerek telefonu kapatan Zehranur'dan bir daha haber alınamadı. Arzu Sezer, kayıp kızının bulunması için polise başvurdu.

Kızına gözyaşlarıyla seslenen Arzu Sezer, "Dün saat 13.30'dan beri haber alamıyoruz. Kızımın bir an önce eve gelmesini istiyorum. Çok özledim. Kızımı çok seviyorum. Neredeyse gelsin, kesinlikle kızmayacağım, bağırmayacağım. Kendisini affediyoruz. Anneciğim neredeysen lütfen gel. Babaannen de kardeşlerin de seni çok seviyor. Seni özledik. Bir an önce evine dönmeni istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Zehranur Sezer'in babaannesi Zehra Sezer (60) de, "Babaannem seni çok seviyorum, sen de beni çok seviyorsun. Ne olur babaannem evine gel. Hepimiz seni çok merak ediyoruz. Duyuyorsan seni ne olur gel babaannem" diye konuştu.

Ersan ERDOĞAN/MANİSA (DHA)

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