Ailesi tarafından kayıp ilanı verilen genç ölü bulundu
Isparta’da ailesi tarafından kayıp ihbarı verilen 25 yaşındaki genç boş bir binada ölü bulundu
Eğirdir ilçesine bağlı Pazarköy’de akşam saatlerinde 25 yaşındaki Hasan Karaduman, ailesi tarafından jandarmaya kayıp olarak bildirildi.
2 SAAT SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Olayın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, yaklaşık 2 saat sonra söz konusu genci Eğirdir-Sütçüler yolu üzerinde bulunan Baklan köyü mevkisindeki boş bir binada ölü olarak buldu.
PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI
Karaduman’ın psikolojik sıkıntılarının bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.