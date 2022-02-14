Türkiye Ailesi ulaşamayınca acı gerçek ortaya çıktı! 'Ateşle yaklaşmayın' yazılı not bulundu

Ailesi ulaşamayınca acı gerçek ortaya çıktı! 'Ateşle yaklaşmayın' yazılı not bulundu

Türkiye

Ailesi ulaşamayınca acı gerçek ortaya çıktı! 'Ateşle yaklaşmayın' yazılı not bulundu

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli olan ve hakkında soruşturma açılınca istifa eden radyoloji uzmanı evinde ölü bulundu. Ailesi ulaşamayınca eve giren bekçi, şahsın cansız bedeninin yanında ‘Ateşle yaklaşmayın’ notunu buldu.

14 Şubat 2022, Pazartesi 19:54 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre olay, merkeze bağlı Kale Köy Sarıkonaklar Mahallesi’nde bir villada meydana geldi. Bir süre önce görev yaptığı Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde radyoloji uzmanlığı görevinden istifa eden Alper Ögi’ye (49) telefonla ulaşamayan annesi, arkadaşını arayarak evini kontrol etmesini istedi.

Bunun üzerine arkadaşı Ögi’nin yaşadığı villanın bekçisini arayarak evi kontrol etmesini istedi. Kapı anahtarının dışında bırakıldığı villaya giren bekçi, teras katının balkon kısmında yer yatağı üstünde kafasına çöp poşeti geçirilmiş bir vaziyette Ögi’nin cansız bedenini buldu.

Bunun üzerine ihbar sonucu olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin evde yaptıkları incelemede Ögi’nin kafasına çöp poşeti geçirdikten sonra iple bağladığı ve ardından mutfak tüpünün hortumunu da poşetin içinden geçirerek intihar ettiği tespit edildi.

"ATEŞLE YAKLAŞMAYIN"

Yapılan incelemede kapıya asılmış şekilde üzerinde ‘Ateşle yaklaşmayın’ notu ile mutfak masası üzerine konulmuş ‘Herkes kendine iyi baksın’ yazılı not bulundu. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ögi’nin cansız bedeni jandarma ekipleri tarafından evden çıkarılarak cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Uzun yıllardır Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde radyoloji uzmanı olarak görev yapan Alper Ögi’nin hakkında açılan soruşturma sonrası görevinden istifa ettiği öğrenildi.

İHA

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