Türkiye Ailesine attığı mesajdan sonra ortadan kayboldu! Her yerde aranıyor

Ailesine attığı mesajdan sonra ortadan kayboldu! Her yerde aranıyor

Türkiye

Ailesine attığı mesajdan sonra ortadan kayboldu! Her yerde aranıyor

İstanbul Sancaktepe'de 37 yaşındaki Özgür Kılınç, eşiyle tartıştıktan sonra ailesine intihar edeceği şeklinde mesaj attıktan sonra sır oldu. Polis ve arama kurtarma ekipleri Kılınç'ı bulmak için çalışma başlattı.

15 Nisan 2021, Perşembe 17:23 Son Güncelleme:
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İstanbul Sancaktepe'de dün akşam ailesi ile tartıştıktan sonra kayıplara karışan kişinin telefonundan gelen sinyal üzerine Çekmeköy'deki ormanlık alanda çalışma başlatıldı.

Sancaktepe'de oturan 37 yaşındaki Özgür Kılınç, iddiaya göre boşanmak üzere olan eşi ile tartıştıktan sonra alkollü olarak evden ayrıldı. İntihar edeceği şeklinde ailesine mesajlar atan Özgür Kılınç'a ulaşılamayınca, durum polise ve arama kurtarma ekiplerine bildirildi.

Son olarak sabah saat 04.30 sıralarında eşini görüntülü olarak arayan ve konum gönderen Özgür Kılınç'ı bulmak için başta polis olmak üzere çok sayıda arama kurtarma ekibi seferber oldu. Taşdelen ormanındaki aramalara AFAD, AKUT, Çekmeköy Arama Kurtarma Ekibi (ÇEKUT) ve İHH'nın arama kurtarma gönüllülerinden oluşan 100'ün üzerinde kişi katıldı. Çalışmalara 3 arama kurtarma köpeği ile motorlu ekipler destek verdi. Orman didik didik aranarak Özgür Kılınç'a ulaşılmaya çalışıldı.

Aramalara katılan Mustafa Koyuncu, "Burada 3 tane arama kurtarma köpeğimiz var. Biz de bu tarafta arama yapıyoruz. Ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. Aramalara motoru ile katılan Mehmet Bostan ise, "Çevredeki GSM operatörlerinden alınan sinyal çerçevesinde bu bölgede bir arama yapıyoruz. Bu bölgede sabah saat 05.00'den beridir arama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Henüz bir ipucu bulamadık" şeklinde konuştu. Aramalar gün boyunca sürmesine rağmen henüz bir sonuç alınamadı.

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