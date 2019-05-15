Ailesine siyanürlü şerbet içiren kimya öğrencisi tutuklandı

İnternet üzerinden ticaret yapan ve yaklaşık 45 bin lira civarında zarar eden Mahmut Can Kalkan'ın, son zamanlarda psikolojik sorunlar yaşadığı, ancak bugüne kadar bir tedavi görmediği bildirildi.

SİYANÜRLÜ ŞERBET

Mahmut Can Kalkan'ın içine siyanür koyduğu şerbet yapıp anne ve babasına ikram ettiği, sonrasında "15 dakikanız kaldı, 10 dakikanız kaldı" diyerek öleceklerini söylediği öğrenildi. Anne ve babasının rahatsızlandığını gören kardeşinin şerbetten içmediği belirtildi.

(Mahmut Can Kalkan)

'ÇOK SEVİLEN İNSANLARDI'

Öte yandan, Kalkan ailesinin akrabaları, hem ailenin hem de çocukların iyi yetiştirilmiş insanlar olduğunu, ekonomik durumlarının da iyi olduğunu, böyle bir olayın yaşanmasına son derece şaşırdıklarını söyledi.

Yakınları, Kalkan ailesinin çok sevilen bir aile olduklarını dile getirerek, yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

İZMİR'DE CENAZE NAMAZLARI KILINDI

Kalkan çifti için, Bornova ilçesindeki Ali Rıza Güven Camisi'nde, cenaze töreni düzenlendi. İkindide kılınan cenaze namazına, hayatını kaybeden Mehmet Kalkan'ın babası Mahmut Kalkan ve iş arkadaşlarının yanı sıra çok sayıda akrabaları katıldı.

Ayakta güçlükle duran ve uzun süre gözyaşı döken Mahmut Kalkan ve Fransa'dan ağabeyinin cenazesi için gelen Hatice Yılmaz'ı yakınları güçlükle sakinleştirdi.

EMİR CAN'IN DURUMU İYİ

Öte yandan, geçici görme kaybı yaşayan Emir Can Kalkan'ın (16) sağlık durumunun iyiye gittiği ve görme seviyesinin kademeli olarak yükseldiği ve bu problemin büyük oranda giderildiği bildirildi.

TUTUKLANDI

İzmir'de anne ve babasını siyanürle zehirleyen Mahmut Can Kalkan tutuklandı.

DHA





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