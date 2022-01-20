Ailesini ararken öz oğlunu buldu

ABD’de Kristin Schoonveld (52), 30 yıl önce üniversitedeyken özel eğitim sınıfı öğrencilerine ders veriyordu. O sırada down sendromlu Nick ile arasında özel bir bağ gelişti. 9 yaşındaki Nick onu sevmişti. Kristin de onu sık sık ziyaret etti. Sonra bağlantıları koptu. Ama Nick’in annesinin ölmek üzere olduğunu öğrendi. Annesinin isteğiyle onunla yeniden ilgilenmeye başladı. Üç yıl sonra da Nick’in babası ile evlendi. Kristin, Nick’i evlat edindi. Kristin de evlatlık olarak büyümüştü. Ama biyolojik ailesini hiç merak etmemişti.

‘TANIŞIYOR GİBİYİZ’

Ta ki Nick’i evlat edinirken, kendisinin evlatlık işlemlerinin de aynı duruşma salonunda yapıldığını öğrenene kadar. Ailesini aramaya başladı. DNA testi yaptırıp soyağacı sitesine bilgilerini yükledi. Hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Bir oğlu vardı. Hem de 26 yaşında! Yıllar önce Kristin’in bağışladığı yumurtaları kullanan bir çiftin çocuğu olarak dünyaya gelmişti. İsmi Parker Erickson olan oğluna ulaştı. Parker da biyolojik annesini tanımak istiyor ve araştırıyordu. Buluştular. Parker, “Birbirimizi yıllardır tanıyormuşuz gibi” dedi.

Hep bir kardeş isteyen Parker, Nick ile de iyi anlaştıklarını söyledi.







