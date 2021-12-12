Türkiye Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Burak, arkadaşında kalıyormuş!

Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Burak, arkadaşında kalıyormuş!

Türkiye

Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Burak, arkadaşında kalıyormuş!

Antalya'da Berk Tosunoğlu 5 gün önce sokakta annesinin yanından ayrılıp ortadan kaybolmuştu. Oğlundan 5 gün haber alamayan Meziya Tosunoğlu, dün polise başvurmuştu. Berk Tosunoğlu dün akşam annesini arayarak, arkadaşında olduğunu söyledi

12 Aralık 2021, Pazar 16:15 Son Güncelleme:
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Antalya’da, 5 gün önce sokakta annesinin yanından ayrılıp, bir daha haber alınamayan Berk Tosunoğlu (14), dün akşam annesini arayarak, arkadaşında olduğunu söyledi. Berk'in, arkadaşının ailesine de "Ailemin sizde kalacağımdan haberi var" dediği ortaya çıktı.

Finike Yeni Mahalle'de ailesiyle yaşayan Berk Tosunoğlu, 7 Aralık'ta, Kum Mahallesi'ndeki Göksu Parkı yakınlarında, annesi Meziya Tosunoğlu'na "Arkadaşımla buluşacağım" diyerek yanından ayrıldı ve bir daha dönmedi.

Oğlundan 5 gündür haber alamayan Meziya Tosunoğlu, dün polise başvurdu. Berk Tosunoğlu dün akşam saatlerinde annesini arayarak, bir arkadaşının evinde olduğunu belirterek, eve geldi.

Annesiyle polise giderek polise ifade veren Berk'in, arkadaşının ailesine de "Ailemin sizde kalacağımdan haberi var" dediği ortaya çıktı.

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