Airbnb 2020’de hisselerini halka arz edecek

Skift'in haberine göre, 192 ülkede 33 bin şehirde 800 binin üzerinde kiralık mekan seçeneği sunan şirket halka arzla en çok rağbet göre şirketlerden biri haline geleceği düşünülüyor.

San Fransisco merkezli şirket, 2019’un ikinci çeyreğinde 1 miyar üstüne çıktığını duyurmuştu. Şirketin kuruluşundan itibaren ise 80 milyar dolardan fazla kazanç elde etti.

Son finansman değeri 31 milyar dolar olan Airbnb için aralarında Paris ve Barcelona'nın da bulunduğu birçok şehirde sert kısıtlamalar söz konusu.