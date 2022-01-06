Airbnb, kripto para ile ödeme desteği sunmayı planlıyor

Airbnb, yakında kripto para ile ödeme desteği sağlamayı planlıyor. Şirketin CEO’su Brian Chesky resmi Twitter hesabı üzerinden konu ile ilgili bir açıklama yaptı.

Chesky, Twitter hesabı üzerinden takipçilerine Airbnb’den bu yıl ne beklediklerini sordu. Daha sonra Chesky, elde ettiği çıkarımlardan öne çıkan 6 tanesini paylaştı.

Paylaşılan liste şu şekilde:

Kripto para ödemeleri

Fiyatlandırma ekranlarını temizleyin

Misafir sadakat programı

Güncellenmiş temizlik ücretleri

Daha uzun süreli konaklamalar ve indirimler

Daha iyi müşteri hizmeti

Ardından Chesky, çoğunun üzerinde hali hazırda çalışıldığını belirtti. Airbnb şu anda Visa, MasterCard, Apple Pay, Google Pay ve PayPal’ı kabul ediyor.