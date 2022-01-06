Airbnb, kripto para ile ödeme desteği sunmayı planlıyor
Airbnb yakın zamanda kripto para ile ödeme özelliğini kullanıma sunabilir. Airbnb CEO'su konuyla ilgili paylaşım yaptı.
06 Ocak 2022, Perşembe 10:42 Son Güncelleme:
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Airbnb, yakında kripto para ile ödeme desteği sağlamayı planlıyor. Şirketin CEO’su Brian Chesky resmi Twitter hesabı üzerinden konu ile ilgili bir açıklama yaptı.
Chesky, Twitter hesabı üzerinden takipçilerine Airbnb’den bu yıl ne beklediklerini sordu. Daha sonra Chesky, elde ettiği çıkarımlardan öne çıkan 6 tanesini paylaştı.
Paylaşılan liste şu şekilde:
- Kripto para ödemeleri
- Fiyatlandırma ekranlarını temizleyin
- Misafir sadakat programı
- Güncellenmiş temizlik ücretleri
- Daha uzun süreli konaklamalar ve indirimler
- Daha iyi müşteri hizmeti
Ardından Chesky, çoğunun üzerinde hali hazırda çalışıldığını belirtti. Airbnb şu anda Visa, MasterCard, Apple Pay, Google Pay ve PayPal’ı kabul ediyor.
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