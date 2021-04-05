Üretimi üstlenecek ülkeler ile Airbus ve Fransız Dassault’tan oluşan firmalar arasındaki pürüzler nedeniyle uzunca bir süredir ertelenen proje, bu sayede yeniden harekete geçmiş olacak. Duyurusu, Almanya, Fransa ve İspanya üçlüsünün içinde bulunduğu ortaklık çatısı altında ilk kez Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından yapılan proje, ülkeler arasındaki politik farklar ve şirketler arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle ilerlemiyordu.

Şirketler arası anlaşmazlıkların merkezinde bulunan fikri mülkiyet sorunlarının çözülmesi için üye ülke liderlerinin bir çıkış yolu bulması gerektiğini söyleyen Dassault CEO’su Eric Trappier, FCAS projesi için Airbus ile geniş ölçekli bir iş paylaşımına hazır olduğunu söylerken görüşmelerden bir sonuç çıkmaması halinde bir B planına sahip olduklarını belirtti.

Ortak bir savaş uçağı inşa etmek için önceki bir Fransız-Alman planı başarısız oldu ve şu anda kullanımda olan Rafale ve Eurofighter jetlerinin geliştirilmesine yol açtı.

FCAS programında şu an itibariyle Dassault, delta kanat tasarımına sahip görünmez savaş uçağı üzerinde çalışırken Airbus ise dron ile muharebe bulut sistemi adlı ve yapay zekâ uygulamalarını mümkün kılacak ultra hızlı iletişim ağı sistemleri üzerinde çalışıyor. Savaş uçağının motor tedariki kapsamında ise Fransız Safran, Alman MTU Aero ve Rolls Royce’un İspanyal ortağı ITP’nin adları geçiyor.

2040 yılı itibariyle hayata geçirilmesi beklenen projeyle ilgili savaş uçağı, dron ve ağ sistemleri için 50 ila 80 milyar euro’luk bir yatırım öngören yetkililer, geç kalınması halinde maliyetlerin yükselebileceği konusunda uyardı.