AirPods 3 için tanıtım tarihi belli olmuş olabilir

Kulaklığın çıkış tarihi hakkındaki söylenti YouTuber Luke Miani'den geldi. AppleTrack adlı internet sitesi üzerinden paylaşılan detaylarda da görüldüğü üzere AirPods 3'ün bir basın bülteniyle tanıtılması bekleniyor.

Yeni Apple ürünleri bir etkinlik olmadan tanıtılacak. Sadece basın bültenleri yayımlanacak.

Apple Music servisinin yüksek kaliteli abonelik paketi olacak. HiFi servisinde Apple’ın şarkıları normalden çok daha yüksek bitrate değeriyle aktaracağı belirtiliyor. 9to5Mac, iOS 14.6 beta kodunda Dolby Audio destekli Apple Music için bir HiFi planı hakkındaki söylentileri destekleyen kanıtlara erişmişti.