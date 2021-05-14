AirPods 3 için tanıtım tarihi belli olmuş olabilir
Apple, kısa süre sonra Apple HiFi servisi ve merak edilen AirPods 3 modelini duyurabilir. İddialara göre Apple HiFi ve AirPods 3, 18 Mayıs tarihinde lanse edilecek.
14 Mayıs 2021, Cuma 11:40 Son Güncelleme:
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Kulaklığın çıkış tarihi hakkındaki söylenti YouTuber Luke Miani'den geldi. AppleTrack adlı internet sitesi üzerinden paylaşılan detaylarda da görüldüğü üzere AirPods 3'ün bir basın bülteniyle tanıtılması bekleniyor.
Yeni Apple ürünleri bir etkinlik olmadan tanıtılacak. Sadece basın bültenleri yayımlanacak.
Apple Music servisinin yüksek kaliteli abonelik paketi olacak. HiFi servisinde Apple’ın şarkıları normalden çok daha yüksek bitrate değeriyle aktaracağı belirtiliyor. 9to5Mac, iOS 14.6 beta kodunda Dolby Audio destekli Apple Music için bir HiFi planı hakkındaki söylentileri destekleyen kanıtlara erişmişti.