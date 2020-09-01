AirPods 3 kablosuz kulaklık ne zaman satışa çıkacak?

AirPods 3 iddialara göre 2021’in ilk yarısında raflardaki yerini alacak. AirPods Pro ile benzer bir tasarıma sahip olacağı aktarılan AirPods 3, AirPods Pro gibi SiP (System-in-package) teknolojisine sahip olacak. Bunun mevcut AirPods’taki SMP’den (surface mount technology) farklı olarak birim alana daha fazla donanım / teknoloji sığdırılmasına imkan tanıdığı aktarılıyor.

Buna ek olarak AirPods 3’te kuvvet sensörü yerine dokunmatik yüzey kullanılacak. Apple kablosuz kulaklık modelinde, aramalara cevap verme, müzik atlama gibi özellikler arasında geçiş yapmak için kuvvet sensörü kullanılıyor. Kullanıcılar, tek tıklama ya da farklı kaydırma hareketleri ile kullanımı özelleştirebilecek.

Yeni nesil AirPods’un Bluetooth 5.0 ve çok daha uzun pil ömrüne sahip olması da bekleniyor.

Kulaklığın fiyatının ne kadar olacağı henüz belli değil.