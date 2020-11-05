Üçüncü nesil AirPods'ların söylentileri son zamanlarda internette ortaya çıktı. Japonya'dan gelen bazı görüntülerse, üçüncü nesil AirPods'ların nasıl görüneceğini gözler önüne serdi.

Görüntüler, üçüncü nesil AirPods'ların AirPods Pro'ya oldukça benzeyeceğini ortaya koyuyor. Görünüşe göre Apple, AirPods ve AirPods 2'de tercih ettiği tasarımı artık bir kenara bırakıp, yoluna, AirPods Pro benzeri kulaklıklarla devam edecek.

Güncellenen giriş seviyesi AirPods'ların tasarımı, mevcut AirPods Pro'ya benzer olacak ve daha kısa bir gövde ve değiştirilebilir kulak uçlarla gelecek. Apple ayrıca pil ömrünü de iyileştirmek istiyor.

Tasarım AirPods Pro ile aynı olacak olsa da, yeni AirPods 3, Aktif Gürültü Önleme gibi gelişmiş özelliklere sahip olmayabilir. Şirket ayrıca daha küçük, yuvarlak bir şekle sahip güncellenmiş bir AirPods Pro üzerinde de çalışıyor.



