AirPods Max kulaklık yastıklarının Türkiye fiyatı belli oldu

Apple son aylarda hakkında onca sızıntı ve söylenti çıkan ilk kulak üstü kulaklık modeli AirPods Max’i geçtiğimiz haftalarda görücüye çıkardı.

Fiyatı ile bir anda sosyal medyanın gündemine oturan AirPods Max 5 bin 699 TL fiyat etiketi ile kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girmişti.

15 Aralık'ta ülkemizde satışa çıkan AirPods Max'in kulaklık yastıklarının Türkiye fiyatı da belli oldu. Kulaklık yastıkları Türkiye’de 729 TL‘den satışa sunulacak.

Uzay grisi, gümüş, yeşil, gök mavisi ve pembe renk seçenekleri ile gelen model 20 saat dinleme, film izleme ve konuşma süresi sunuyor. Ürün aynı zamanda Aktif Gürültü Engelleme ile Şeffaf Mod arasında geçiş gibi özelliklere de sahip.

AirPods Max'te bulunan takip özelliği sayesinde kullanıcılar kulaklığı taktığında medyan otomatik olarak oynatılıyor, çıkardığında ise yine otomatik olarak duraklatılıyor.

Kulaklığın iOS, iPadOS, watchOS, macOS ve tvOS sürümleri ile uyumlu olduğunu belirten Apple, AirPods Max'i Apple dışındaki cihazlarda kullanılması durumunda tüm özelliklerden faydalanılamayacağını belirtiyor.

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