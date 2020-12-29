AirPods Max’in özel altın versiyonu tanıtıldı

Apple, son olarak kablosuz kulak üstü kulaklığı Airpods Max'in duyurusunu yapmıştı. Şirket, Türkiye'de de satışa sunduğu bu ürünün fiyatını ise 5699 TL olarak belirledi.

Popüler teknolojik cihazların lüks varyantlarını yapmasıyla tanınan Caviar, tanıttığı AirPods Max ile geleneğini sürdürdü. Şirket, 108 bin dolar fiyat etiketine sahip AirPods Max üretti. Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı modeli mevcut olan kulaklıklar saf altından üretilirken, kafa bandında timsah derisi kullanıldığı belirtilmiş. Ayrıca, kulaklıkların her zaman en tepede olmak isteyenler için üretildiği belirtilmiş. Saf altın AirPods Max’in değeri güncel kurla 800 bin TL'ye geliyor.

Özel Airpods Max'in özellikleri ise farklılık göstermiyor. Bu noktada en önemli yenilik tasarımda kendini gösteriyor.





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