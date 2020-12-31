AirPods Pro 2 hakkında ilk bilgiler geldi

Twitter üzerinden paylaşılan görselde iki farklı kablo göze çarpıyor. İki farklı kablonun yer alması kulaklığın iki farklı boyutta geleceğini akıllara getiriyor. Tasarım açısından selefiyle benzerliğe sahip olmasını beklediğimiz kulaklığın satış fiyatının AirPods Pro ile aynı olacağı iddia ediliyor.

Bloomberg'te yer alan habere göre ikinci versiyon AirPods Pro’da alt taraftaki sap ortadan kalkabilir. Böylece daha kompakt bir gövde yapısı sunulabilir.

H1 işlemcisinden güç alması beklenen AirPods Pro 2, hem daha iyi ses kalitesi sunacak hem de pil performansı önceki modele göre daha başarılı olacak.

Apple'ın satışa sunduğu kulak üstü kablosuz kulaklık AirPods Max'in Türkiye fiyatı da 5699 TL ve kulaklık yastığı almak istediğinizde de 799 TL ödeme yapmanız gerekiyor.





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