Bilim & Teknoloji AirPods Pro 2 hakkında ilk bilgiler geldi

AirPods Pro 2 hakkında ilk bilgiler geldi

Bilim & Teknoloji

AirPods Pro 2 hakkında ilk bilgiler geldi

Apple, yeni kablosuz kulaklığı AirPods Pro 2 için çalışmalara başladı. Şirkete yakın kaynaklardan Leaker Mr-white, AirPods Pro 2 modelinde kullanılması beklenen bir donanım görseli paylaştı.

31 Aralık 2020, Perşembe 11:44 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Twitter üzerinden paylaşılan görselde iki farklı kablo göze çarpıyor. İki farklı kablonun yer alması kulaklığın iki farklı boyutta geleceğini akıllara getiriyor. Tasarım açısından selefiyle benzerliğe sahip olmasını beklediğimiz kulaklığın satış fiyatının AirPods Pro ile aynı olacağı iddia ediliyor.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Bloomberg'te yer alan habere göre ikinci versiyon AirPods Pro’da alt taraftaki sap ortadan kalkabilir. Böylece daha kompakt bir gövde yapısı sunulabilir.

H1 işlemcisinden güç alması beklenen AirPods Pro 2, hem daha iyi ses kalitesi sunacak hem de pil performansı önceki modele göre daha başarılı olacak.

Apple'ın satışa sunduğu kulak üstü kablosuz kulaklık AirPods Max'in Türkiye fiyatı da 5699 TL ve kulaklık yastığı almak istediğinizde de 799 TL ödeme yapmanız gerekiyor.


İlgili Haberler
Apple gizli parti yapılmasını sağlayan uygulamayı kaldırdı


Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Online yılbaşı
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Isınmanın en ekonomik hali
Bilal Emin Turan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Honor akıllı tartı Scale 2 fiyat ve özellikleri