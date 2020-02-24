Onur Binay/posta.com.tr

Kısa süre önce Apple'ın AirPods Pro Lite isimli yeni bir kablosuz kulaklık çıkarmaya hazırlandığına yönelik iddialar çıkmıştı. Daha sonra sektöre yakın kaynaklar cihazın AirPods Pro'nun uygun fiyatlı versiyonu olacağını doğruladı ancak üretimin planlandığı gibi ikinci çeyrekte başlamasının pek mümkün olmadığını söyledi.

Gelen son bilgilere göre kulaklığın üretimi, koronavirüs salgını yüzünden süresiz olarak ertelendi.

Aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisi gibi AirPods Pro ile aynı özelliklere sahip olması beklenen yeni kablosuz kulaklığın, 200 dolar gibi bir fiyat etiketine sahip olacağı tahmin ediliyordu.







