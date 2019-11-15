AirPods Pro satışta

AirPods Pro’yu Apple’ın internet sitesi üzerinden almayı tercih edenlerin teslimat konusunda sabırlı olması gerekiyor. Şu an Apple’ın internet sitesinde AirPods Pro’nun teslimat süresi 2-3 hafta olarak gösteriliyor. İlk etapta 1 gün olarak gösterilen teslimat süresinin 2-3 haftaya çıkması, Apple’ın yeni kablosuz kulaklığının ilgiyle karşılandığının kanıtı.

Aktif Gürültü Engelleme, Apple’ın AirPods Pro’da öne çıkardığı özellikler arasında. Çevresel sesleri engelleyen kulaklık, kullanıcıların tamamen dinledikleri şeye odaklanmalarına yardımcı oluyor. Apple kulaklığın iç ve dış kısmına iki mikrofon yerleştirdi. Aktif Gürültü Engelleme özelliği kulağın şekline sürekli adapte olabiliyor.





AirPods Pro’da şeffaflık modu olarak adlandırılan bir özellik de var. Kullanıcılar bu özellik sayesinde AirPods Pro’yu taktıklarında dışarıyı da duyabiliyor. Kulaklıklardaki kuvvet sensörü de çalan müziği kontrol etme ya da şeffaflık modunu etkinleştirme gibi işler için kullanılıyor. AirPods Pro’nun fiyat etiketi 1899 TL.