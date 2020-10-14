AirPods Pro ve ikinci nesil AirPods fiyatlarına zam geldi

Apple, çevrimiçi olarak gerçekleştirdiği etkinlikle iPhone 12 ailesini resmen duyurdu. iPhone 12 ailesinin en tartışmalı noktalarından biri kutudan herhangi bir şarj cihazı ya da kulaklık çıkmaması.

Bunun ardından ise Apple, AirPods fiyatlarına zam yaptı. İkinci nesil AirPods daha önceden 1.299 TL‘den satılırken kulaklığın yeni fiyatı 1.599 TL oldu. Kulaklığı kablosuz şarj cihazıyla birlikte satın almak isterseniz kulaklığın fiyatı 1.999 TL’ye çıkıyor. Apple’da AirPods Pro fiyatı 2.499 TL olsa da kulaklık şu anda farklı satış kanallarında daha uygun fiyata satın alınabiliyor.



