Kullanıcılar, yeni güncelleme ile artık manuel geçişe gerek kalmadan otomatik olarak bir cihazdan diğerine geçiş yapabilecek. Automatic Switching özelliği sayesinde, kulaklığınız kulağınızdayken Macbook'unuzdan iPhone'unuza kolayca kulaklığın ses kanalını değiştirebileceksiniz. Apple böylece ekosistemi için önemli bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Mesela Macbook'unuzda bir video izliyorsunuz, ancak tam o anda bir arkadaşınız sizi iPhone'unuzdan aradı ve cevapladınız, kulaklığınız bu aşamada otomatik olarak sesi değiştirecek.





Spatial Audio olarak adlandırılan yeni özellik sayesinde de 3D surround ses deneyimi AirPods Pro'ya dahil oluyor. Güncellemenin kurulumuyla birlikte AirPods Pro, yerleşik ivmeölçer sayesinde kafanızı ya da AirPods'un bağlı olduğu cihazı çevirdiğiniz yere göre sesi kalibre ederek, seslerin nereden geldiği dinamik olarak ayarlayacak.

Önceki sürümlerde olduğu gibi yeni sürümde herhangi bir iOS cihazına bağlıyken otomatik olarak yükleniyor. Güncelleme için kulaklıkları şarj kutusuna yerleştirmeli, bir güç kaynağına bağlamalı, bir iPhone/iPad ile eşleştirmeli ve sonrasında beklemelisiniz. AirPods Pro kullanıcısı iseniz ve cihazınızdaki sürümü merak ediyorsanız sırasıyla Ayarlar-Genel-Hakkında-AirPods’a gitmeniz yeterli.

Güncellemeler için kesin bir tarih verilmedi.