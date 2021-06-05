Apple, geçtiğimiz nisan ayında eşyalarınızın yerini takip etmenize olanak sunan yeni cihazı AirTag'i tanıttı. Oldukça kullanışlı olan AirTag, kısa süre sonra güvenlik sorunları ile gündeme gelmeye başladı.

AirTag oldukça küçük boyutlu bir cihaz ve kolayca birinin cebine ya da çantasına atılabilir. Bu da insanlara, başkalarını takip edebilme şansı verebilir. Bu durum epey eleştirilmesinin ardından Apple, AirTag'i daha güvenli hale getirmek için yeni bir güncelleme yayınlandı.

AirTag'ler başlangıçta bağlı oldukları iPhone'lardan üç gün boyunca uzak kalmaları durumda sinyal vermek üzere tasarlandı. Gelen yeni güncelleme ile bir AirTag sahibinin telefonundan 8-24 saat arayla uzak kalırsa bip sesi ile uyarı verecek. Bu da AirTag'ler ile takip edildikleri bir senaryoda insanları uyaracak.

Şirket ayrıca Android kullanıcıları için de bir uygulama geliştirdiklerini belirtti. Sahibinden ayrılmış bir AirTag veya Find My ağ özellikli aksesuarı tespit etmeyi sağlayacak bir Android uygulaması üzerinde çalışmalar devam ediyor.