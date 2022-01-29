Kültür & Sanat Aizanoi Antik Kenti beyaza büründü

Aizanoi Antik Kenti beyaza büründü

Kültür & Sanat

Aizanoi Antik Kenti beyaza büründü

İkinci Efes olarak anılan Kütahya'daki Aizanoi Antik Kenti, kar yağışıyla birlikte eşsiz bir görünüm aldı.

29 Ocak 2022, Cumartesi 14:46 Son Güncelleme:
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Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2012'de dahil edilen Aizanoi Antik Kenti, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Çavdarhisar Kaymakamlığının medya hesabından paylaştığı Aizanoi Antik Kenti ve Zeus Tapınağı'nın kar yağışı sonrası kartpostallık fotoğrafları büyük beğeni aldı.

Aizanoi Antik Kenti kültürel yapısıyla sanat çevrelerince 'İkinci Efes olarak bahsediliyor.

Aizanoi Antik Kenti Kütahya Çavdarhisar ilçe merkezinde, Kütahya’ya 50 kilometre uzaklıktadır. Penkalas (Kocaçay) Irmağı'nın yukarı kesiminde tanrıça Meter Steunene’nin kutsal mağarası civarında yaşayan Frigyalılar'ın öncüsü olarak antik kaynaklarda geçen Azan adlı mitoloji kahramanının, Su Perisi Erato ile efsanevi Kral Arkas'ın birleşmesinden Aizanoi şehrinin ortaya çıktığı düşünülmektedir.

İHA

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