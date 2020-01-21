Ajaccio nerede?

Her sezon farklı turizm alanlarında öne çıkan, kış turizmi, spor turizmi, fuar turizmi, kültür turizmi ve elbette meşhur Fransız Rivierası başta olmak üzere deniz turizmi için çok cazip seçenekler sunan Fransa, özellikle çiftlerin uğrak rotası olarak adından söz ettiriyor. Aşk ve romantizm başkentlerine ev sahipliği yapan Fransa'nın kıyılarından bahsetmişken, yine Akdeniz'de Fransa'ya ait adalar da bulunuyor.

İtalya'nın batısında, Sardinya Adası'nın kuzeyinde kalan Korsika da bunlardan biri. 200'ü aşkın plajı bulunan ve öncelikle bu bakımdan deniz turizminin ideal rotaları arasında gösterilen adanın tarihi açıdan da son derece zengin olduğunu hatırlatmakta fayda var.

İberler ve Keltlerin bir kolu olan Ligurlerle başlayan tarihi, farklı pek çok uygarlıklara uzanıyor. Bununla birlikte adanın başlıca turizm merkezlerinden biri olan Ajaccio şehri, tarihin ünlü Fransız devlet adamı ve askeri, Avrupa tarihinin en önemli isimlerinden Napoléon Bonaparte'ın doğum yeri olarak ayrıca bir önem kazanıyor. Seyahat tutkunları tarih ve doğanın bu benzersiz birleşimi için Ajaccio'da bulunan Ajaccio Napoléon Bonaparte Havalimanı'na akın ediyor. Havalimanından otellere veya şehir merkezlerine gitmek için yerel ulaşım araçlarından yalnız biri kullanılabiliyor.

Ajaccio’da ne yenir?

Korsika mutfak kültürü yemek konusuna ilgi duyanların ve yemeğe önem verenlerin hayran kalacağı sofistike bir mutfak sunmaktadır. Ajaccio'dan yola çıkarak, Güzellik Adası'nın mutfak spesiyallerini keşfedebilirsiniz. Bu şehirde dağ bölgelerinde farklı kıyı kesimde farklı yemekler, taze ürünler sizleri bekliyor. Ajaccio’da ne yenir derseniz, işte yanıtı.

Veau Aux Zeytinleri (Zeytinli Dana Eti)

Yavaş pişirilmiş güveç yemeği olan bu lezzetli ürün dana eti, zeytin, domates, soğan ve çeşitli otların yanı sıra bolca beyaz veya roze şarap ile yapılır.

Agneau Corse (Korsikalı kuzu)

Genellikle taze biberiye ve patates ile yapılan bu geleneksel yemeğin içine sarımsak ve karanfil gibi kışkırtıcı lezzetler eklenir.

Beignets

Kestane unundan bazen peynirle doldurulan bir çörektir.

Fiadone

Bu aslında bir cheesecake’tir. Fiadone, Corsican brocciu peyniri, yumurta ve kestane unu kullanarak daha sonra limon kabuğu ile tatlandırılan geleneksel bir tatlıdır.

La farine de chataigne (Kestane tart)

Geleneksel bir Korsika tartıdır. Kestane, yumurta temel bileşenlerini birleştiren çok basit ve lezzetli bir tatlıdır.

Ajaccio’da gezilecek yerler

Sahili, limanı, palmiyelerle kaplı caddeleri ile eşsiz güzellikteki Ajaccio şehri, tarihin ünlü Fransız devlet adamı ve askeri, Napoléon Bonaparte'ın doğum yeri olarak da ünlenmiş bir kenttir.

Katedral Notre-Dame De L'assomption

Napoléon'un vaftiz edildiği 16. yüzyıl Barok Katedrali, Rue Saint-Charles'ın sonunda yer almaktadır. İç mekân fresklerle kaplıdır ve İtalya'nın Lucca kentindeki bir kiliseden gelen sunak, Napoléon'un kız kardeşi Eliza tarafından armağan edilmiştir. 17. yüzyıldan kalma Kutsal Kalp mermeri burada durmaktadır.

Maison Bonaparte (Bonaparte Evi)

15 Ağustos 1769'da imparatorun doğduğu ev olan Napoléon'a adanmış dört ulusal tarihî müzeden biridir. Bonaparte ailesinin hatıralarını ve resimlerini içerir. Tarih meraklıları Charles ve Letitzia Bonaparte'nin sekiz çocuğunu yetiştirdikleri evi gezebilirler.

Belediye Binası

Ajaccio Belediye Binası, mimari tarzı ve içerisinde yer alan heykelleri ile dikkat çekmektedir.

Maréchal-Foch

Görkemli palmiye ağaçları ile çevrili Maréchal-Foch, heykeltıraş Jérôme Maglioli'nin eseri olan Napoléon heykelini kuşatan dört adet Korsika granit aslanının çeşmesiyle kolayca tanınabilir. Güneşli bir günde gezmek için ideal bir yer olan bu alan, kafeler ile çevrilidir ve Ajaccio limanına açılmaktadır.

Güzel Sanatlar Müzesi-Palais Fesch

Bu uluslararası tanınmış müze Napolyon döneminden en önemli koleksiyonlardan birini barındırıyor. Napoléon'un amcası Cardinal Fesch'e ait olan tamamı yaklaşık 18.000 parçayı bulan eserlerin yanı sıra müzede, Korsika'yı tasvir eden gravür ve çizimleri de görebilirsiniz. Doğal güzellikleri, lezzetli yemekleri, sahili ile pek çok güzellikler sunan Ajaccio’yu daha yakından tanımak isteyebilirsiniz.



