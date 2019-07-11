Ajan Salt oyuncuları kimler ? Konusu nedir?

Angelina Jolie'nin başrolünde oynadığı Ajan Salt filmi bu akşam ekrana gelecek. Jolie'nin federal ajanı canlandırdığı “Ajan Salt”, kumpasa getirilen bir CIA mensubunun hikayesini anlatıyor. Filmin konusu ve oyuncular şimdiden araştırılmaya başlamış durumda...

AJAN SALT OYUNCULARI

Ajan Salt'ın kadrısında Angelina Jolie – Evelyn Salt, Liev Schreiber – Winter, Salt'un patronu ve arkadaşıChiwetel Ejiofor – Peabody, CIA karşı istihbarat memuru Yara Shahidi, Cleo – Salt'un komşusu Zoe Lister – Jones, Daniel Olbrychski, Gaius Charles, Victor Slezak, Corey Stoll yer alıyor.

AJAN SALT KONUSU

Angelina Jolie'nin federal ajanı canlandırdığı “Ajan Salt”, kumpasa getirilen bir CIA mensubunun hikayesini anlatıyor. Evelyn Salt (Jolie), idealist bir ajandır ve görevi, şerefi ve ülkesi üzerine yemin etmiş bir devlet görevlisidir. Ancak bir itirafçı onu zor durumda bırakacaktır. Çünkü bu kişi, Salt'ın Rus ajanı olduğunu iddia etmektedir. Bu suçlamayla adeta bağlılığı test edilecektir. Salt sahip olduğu tüm gizli görev tecrübesini kullanarak kendini temize çıkarmak amacıyla kaçar. Salt'ın masum olduğunu kanıtlamak için gösterdiği tüm çaba hakkındaki şüpheleri arttıracak ve geriye yanıtlanması gereken bir tek soru bırakacaktır; Salt kimdir? Süreç içinde, Salt'ın bile yeni keşfedeceği gerçekler gün yüzüne çıkacaktır.