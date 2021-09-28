Ajax Beşiktaş maçı, sadece siyah beyazlı ekibin taraftarlarınca değil, pek çok futbolsever tarafından da merakla bekleniyor. UEFA Şampiyonlar Ligi C grubundaki ilk maçtan Borussia Dortmund’a kendi sahahında 2-1 mağlup olan temsilcimi Beşiktaş, Ajax karşısında 3 puan alarak gruptaki yerini yukarı taşımayı planlıyor. Peki, Ajax Beşiktaş maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax BJK maçı ne zaman, saat kaçta ve şifresiz mi? İşte, maça ilişkin detaylar…

AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu Ajax Beşiktaş maçı Türkiye’nin yeni dijital platformu Exxen’de canlı olarak yayınlanacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ AJAX BJK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE ŞİFRESİZ Mİ?

Nefes kesici Ajax Beşiktaş maçı, 28 Eylül Salı saat 19.45’te başlayacak. Johan Cruyff Arena'da oynanacak maçı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax Beşiktaş maçını Exxen üyeleri şifresiz olarak izleyebilecek.

AJAX-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER:

Ajax: Pasveer, Haller, Tadic, Berghuis, Anthony, Alvarez, Gravenberch, Blind, Martinez, Timber, Mazraoui

Beşiktaş: Ersin, Batshuayi, Kenan, Salih, Oğuzhan, Josef, Gökhan, Rıdvan, N’Sakala, Serdar, Roser

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE 46. RANDEVU

Temsilcimiz Beşiktaş, Ajax karşılaşması ile Şampiyonlar Ligi’nde 46. Defa sahaya çıkacak. Önceki 45 karşılaşmada rakipleri karşısında 13 defa üstünlük kuran BJK, 9 maçta berabere kaldı ve 23 karşılaşmada mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi’nde rakip fileleri 44 gol ile havalandıran Kara kartal, kalesinde ise 85 gol gördü.

5. AJAX BEŞİKTAŞ KARŞILAŞMASI

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C grubunda karşı karşıya geldiği Ajax ile daha önce iki defa eşleşti. İlk olarak 1966-67 sezonunda o zamanki adıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Ajax ile kozlarını paylaşan Siyah-Beyazlılar, deplasmandaki ilk maçı 2-0, İstanbul’daki rövanşı da 2-1 kaybetti. Beşiktaş, UEFA Kupa Galipleri Kupası’nda Ajax ile 1993-1994 sezonunda bir kez daha eşleşti. 2. tur ilk maçında rakibine deplasmanda 2-1 mağlup olan takım, evindeki mücadeleyi 4-0 kaybetti.