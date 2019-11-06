Ajax Chelsea maçı nefesleri kesti

Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen maç. H Grubu 4. hafta maçında İngiliz temsilcisi Chelsea sahasında Hollanda temsilcisi Ajax ile nefes kesen maçta 4-4 berabere kaldı

06 Kasım 2019, Çarşamba 01:56
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Ajax Chelsea maçı nefesleri kesti

Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmada Chelsea 4-1 geriye düştüğü maçta rakibinin 9 kişi kalmasıyla üst üste bulduğu gollerle 4-4'lük skoru yakaladı.

Maçın 11'leri:

Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Zouma, Tomori, Marcos Alonso, Jorginho, Kovacic, Mount, Willian, Pulisic, Abraham

Ajax: Onana, Mazraoui, Veltman, Blind, Tagliafico, Van de Beek, Martínez, Ziyech, Neres, Tadic, Promes

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