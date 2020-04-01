2017 yılında oynanan Werder Bremen-Ajax maçında kalp krizi geçirerek komaya giren Abdelhak Nouri, birkaç gün önce yeniden yemek yemeye ve iletişim kurmaya başlamıştı. Ailesi tarafından durumunun iyi olduğu ve rehabilitasyon sürecinin devam ettiği açıklanan Nouri, 1 Temmuz 2020 tarihine kadar Ajax'ın sözleşmeli oyuncusu olarak kalacak.

Sözleşmeyi uzatma opsiyonu ise Ajax'ta bulunuyor ve Ajax, oyuncunun sözleşmesinin uzatılmayacağını açıkladı. 3 seneyi aşkın süredir futboldan uzak olan Nouri'nin futbola dönmesi zaten beklenmiyordu.

Babel ve Huntelaar'la beraber sözleşmesi feshedilen Nouri, Ajax'tan destek görmeye ise devam edecek. Ajax'ın Nouri ve ailesine tazminat ödemesi konusunda da görüşmeler sürüyor.

Nouri'nin Ajax'taki en iyi anları





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