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Ajax Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında bugün Hollanda temsilcisi Ajax, sahasında Tottenham'ı konuk edecek. İlk maç 1-0 Ajax'ın lehineydi. Şimdi ikinci maçın skoru heyecanla bekleniyor. Peki, Ajax Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

08 Mayıs 2019, Çarşamba 10:55
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Ajax Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde dün muhteşem bir karşılaşmaya şahit olduk. İlk maçta deplasmanda Barcelona'ya 3-0 boyun eğen Liverpool, rövanş maçında Barceolana'yı resmen dağıttı ve 4-0'la finale adını yazdırdı. Bu gece ise Ajax rövanş maçında İngiliz ekibi Tottenham'ı konuk ediyor. 

Ajax sahaya 1-0'ın avantajı ile çıkıyor. Her türlü beraberlik ve galibiyet Hollanda temsilcisine yarıyor. Tottenham'ın ise deplasmanda finale çıkması için 2 farklı galibiyete ihtiyacı var.

AJAX TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN? 

Ajax Tottenham maçı bu akşam saat 22.00'de Amsterdam Arena'da oynanacak. Mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Ajax - Tottenham muhtemel 11'ler...

Ajax: Onana, Veltman, Ligt, Blind, Tagliafico, Schöne, Jong, Beek, Neres, Ziyech, Tadic

Tottenham: Lloris, Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose, Eriksen, Wanyama, Sissoko, Delle Alli, Heung-Min, Lucas Moura

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