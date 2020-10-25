Hollanda Birinci Futbol Ligi 6. hafta maçında Ajax, VVV-Venlo'yu 13-0 yenerek kendi rekorunu kırdı. Bir lig maçında en fazla gol atan takım olan Ajax, 1971-72 sezonunda Vitesse'yi 12-1 mağlup etmişti.

VVV-Venlo'nun, De Koel Stadı'nda Ajax'ı ağırladığı karşılaşma, Hollanda ligi tarihine geçti. Konuk ekip, ilk yarısını 4-0 önde bitirdiği mücadelenin ikinci devresinde 9 gol daha attı.

Ajax'ta Traore 5, Ekkelenkamp ve Huntelaar 2'şer, Tadic, Antony, Blind ve Martinez ise birer gol attı. VVV-Venlo'nun savunma oyuncusu Kum, 52'nci dakikada kırmızı kart gördü.



