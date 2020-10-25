Futbol Ajax, Venlo'yu biraz ezdi: 23'ü isabetli 45 şut, 13 gol

Ajax, Venlo'yu biraz ezdi: 23'ü isabetli 45 şut, 13 gol

Futbol

Ajax, Venlo'yu biraz ezdi: 23'ü isabetli 45 şut, 13 gol

Hollanda Eredivise Ligi bu hafta ilginç bir maça sahne oldu. VVV Venlo ile deplasmanda karşılaşan Ajax, rakibini madara etti. Kendi taraftarı önünde 13 gol yiyen Venlo, maça 13-0 kaybetti.

25 Ekim 2020, Pazar 15:12 Son Güncelleme:
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Hollanda Birinci Futbol Ligi 6. hafta maçında Ajax, VVV-Venlo'yu 13-0 yenerek kendi rekorunu kırdı. Bir lig maçında en fazla gol atan takım olan Ajax, 1971-72 sezonunda Vitesse'yi 12-1 mağlup etmişti.

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VVV-Venlo'nun, De Koel Stadı'nda Ajax'ı ağırladığı karşılaşma, Hollanda ligi tarihine geçti. Konuk ekip, ilk yarısını 4-0 önde bitirdiği mücadelenin ikinci devresinde 9 gol daha attı.

Ajax'ta Traore 5, Ekkelenkamp ve Huntelaar 2'şer, Tadic, Antony, Blind ve Martinez ise birer gol attı. VVV-Venlo'nun savunma oyuncusu Kum, 52'nci dakikada kırmızı kart gördü.


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