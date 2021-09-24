Ajax'tan Beşiktaş maçı açıklaması
Beşiktaş'ın yoğun mesaisi sürüyor. Ligde oynanacak Hatayspor maçının ardından siyah beyazlılar Ajax'la oynamak için Amsterdam'a gidecek. Ajax, oynanacak Şampiyonlar Ligi grup maçı için tüm biletlerin satıldığını duyurdu.
24 Eylül 2021, Cuma 14:28 Son Güncelleme:
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Beşiktaş ile Ajax arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçı 28 Eylül Salı akşamı 19.45'te başlayacak.
Maç öncesi Hollanda temsilcisi Ajax'tan maçın kapalı gişe oynanacağına dair açıklama geldi ve 52 bin biletin tamamının satıldığı bildirildi.
https://twitter.com/AjaxFancare/status/1441303366022221830
Çok formda olan Ajax, taraftar desteğini de arkasına alacak. Ajax'ın bu seneki maç skorları şöyle:
Hollanda Ligi
- Ajax 5-0 NEC Nijmegen
- Twente 1-1 Ajax
- Ajax 5-0 Vitesse
- Zwolle 0-2 Ajax
- Ajax 9-0 Cambuur
- Sittard 0-5 Ajax
Şampiyonlar Ligi
- Sporting Lizbon 1-5 Ajax
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