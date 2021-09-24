Beşiktaş ile Ajax arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçı 28 Eylül Salı akşamı 19.45'te başlayacak.

Maç öncesi Hollanda temsilcisi Ajax'tan maçın kapalı gişe oynanacağına dair açıklama geldi ve 52 bin biletin tamamının satıldığı bildirildi.

Çok formda olan Ajax, taraftar desteğini de arkasına alacak. Ajax'ın bu seneki maç skorları şöyle:

Hollanda Ligi

Ajax 5-0 NEC Nijmegen

5-0 NEC Nijmegen Twente 1-1 Ajax

Ajax 5-0 Vitesse

5-0 Vitesse Zwolle 0-2 Ajax

Ajax 9-0 Cambuur

9-0 Cambuur Sittard 0-5 Ajax

Şampiyonlar Ligi

Sporting Lizbon 1-5 Ajax



