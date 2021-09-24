Futbol Ajax'tan Beşiktaş maçı açıklaması

Ajax'tan Beşiktaş maçı açıklaması

Futbol

Ajax'tan Beşiktaş maçı açıklaması

Beşiktaş'ın yoğun mesaisi sürüyor. Ligde oynanacak Hatayspor maçının ardından siyah beyazlılar Ajax'la oynamak için Amsterdam'a gidecek. Ajax, oynanacak Şampiyonlar Ligi grup maçı için tüm biletlerin satıldığını duyurdu.

24 Eylül 2021, Cuma 14:28 Son Güncelleme:
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Beşiktaş ile Ajax arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçı 28 Eylül Salı akşamı 19.45'te başlayacak.

Maç öncesi Hollanda temsilcisi Ajax'tan maçın kapalı gişe oynanacağına dair açıklama geldi ve 52 bin biletin tamamının satıldığı bildirildi.

Çok formda olan Ajax, taraftar desteğini de arkasına alacak. Ajax'ın bu seneki maç skorları şöyle:

Hollanda Ligi

  • Ajax 5-0 NEC Nijmegen
  • Twente 1-1 Ajax
  • Ajax 5-0 Vitesse
  • Zwolle 0-2 Ajax
  • Ajax 9-0 Cambuur
  • Sittard 0-5 Ajax

Şampiyonlar Ligi

  • Sporting Lizbon 1-5 Ajax


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