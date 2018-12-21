Ajda Pekkan aşkını yedi yıl sonra itiraf etti

Ajda Pekkan (72) kendisinden 22 yaş küçük Bülent Çavuşoğlu (50) ile yaşadığı aşkı 7 yıl sonra ilk kez itiraf etti

21 Aralık 2018, Cuma 08:09 Son Güncelleme:
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Ajda Pekkan aşkını yedi yıl sonra itiraf etti

Hilton Otel’deki bir davetten çıkarken görüntülenen Ajda Pekkan “2018 vasat geçti, 2019’dan çok şey bekliyorum” dedi.

'HER ŞEY ÇOK GÜZEL GİDİYOR'

Süperstar “Bülent Bey ile ilişkiniz nasıl gidiyor?” sorusuna “Her şey çok güzel gidiyor, iyiyiz” cevabını verdi.

Bülent Çavuşoğlu o günlerde 5 yıllık evliydi. İhaneti öğrenen eşi, oğlu Efe’nin annesi Tuğçe Eyilik dava açtı. Çift çekişmeli bir davanın ardından 2014’te boşandı.

Ajda Pekkan ile Bülent Çavuşoğlu’nun ilişkisi 2011’de bir partide çekilen bu fotoğrafla ortaya çıkmıştı.

POSTA/MÜGE DAĞISTANLI

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