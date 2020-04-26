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Magazin Ajda Pekkan: Çantalarım çakma

Ajda Pekkan: Çantalarım çakma

Magazin

Ajda Pekkan: Çantalarım çakma

Ajda Pekkan, karantina günlerini nasıl geçirdiğini Kanal D’de yayınlanan “2. Sayfa” programına anlattı.

26 Nisan 2020, Pazar 11:59 Son Güncelleme:
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İşte Ajda Pekkan'ın açıklamalarından kesitler...

  • Öğlene doğru kalkıyorum. Evde yalnız değilim. Personelim ve asistanım var. Alışverişe şoförüm gidiyor. Şarkılar yapıyorum, besteler dinliyorum, arşivlerle ilgileniyorum.
  • Ne kadar çok koşturuyormuşuz. Hiç kendi değerlerimizle ilgilenmemişiz. Korona, bizlere bu değeri hatırlatıyor.
  • Gösteriş içip para harcamam. Çantalarım çakmadır. Doğru dürüst tektaşım bile yoktur. Öyle şeylere para harcamam ben. En önemli olan, insanın kendisi. Benden önemli şey yok bu hayatta.”

Ajda Pekkan'ın bu pozu sosyal medyada çok konuşuldu.

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