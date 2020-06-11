Ajda Pekkan konseri bu akşam Kanal D’de

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleşen, İstanbul Yeditepe Konserleri kapsamında yapılan Ajda Pekkan konseri bu akşam saat 22.30’da Kanal D’de ekrana geliyor…

Bir ay boyunca sürecek olan İstanbul Yeditepe Konserleri’nin ilk gününde sahneye çıkan Ajda Pekkan, sesiyle ve sahnesiyle yine mest etti. Kuruçeşme’de gerçekleştirilen konserler dizisinde birçok sanatçı yer alacak.



