Ajda Pekkan konseri bu akşam Kanal D’de
Popüler Türk Müziği’nin süper starı Ajda Pekkan çok özel bir konserle izleyicisi ile buluşuyor...
11 Haziran 2020, Perşembe 11:30 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleşen, İstanbul Yeditepe Konserleri kapsamında yapılan Ajda Pekkan konseri bu akşam saat 22.30’da Kanal D’de ekrana geliyor…
Bir ay boyunca sürecek olan İstanbul Yeditepe Konserleri’nin ilk gününde sahneye çıkan Ajda Pekkan, sesiyle ve sahnesiyle yine mest etti. Kuruçeşme’de gerçekleştirilen konserler dizisinde birçok sanatçı yer alacak.