Ajda Pekkan marka yüzü oldu, 4 milyon kazanacak

Ajda Pekkan, bir mobilya firmasıyla 1 yıllık anlaşma yaptı. Reklam kampanyası karşılığında 4 milyon liraya imza attı. Hürriyet’in haberine göre, İlk reklam filminde “Yıldızların Altında” şarkısını seslendiren sanatçı, 2020 yılında marka için iki reklam daha çekecek.

Güzelliği ve fiziğiyle her neslin konuşulan ismi Ajda Pekkan, yıllardır hem orijinali hem de cover’ları beğeniyle dinlenen ‘‘Yıldızların Altında’’ şarkısına; yepyeni bir yorum getirdi.

1.5 milyona villa yeniledi

Öte yandan, geçen günlerde Ajda Pekkan’ın, Bodrum’daki 4 katlı villasının dekorasyonu için 1.5 milyon TL harcadığı ortaya çıkmıştı.

Süperstar Ajda Pekkan havuzuna yapay dalgalar yaptırdı.

Evinin camlarını daha çok ışık alması için baştan aşağı değiştirdi.

Duvarları özel yalıtımla kaplattı.

Bahçesine tropikal bitki ve ağaçlar ektirdi.

Ajda Pekkan'ın villasının tadilatı 5 ay sürdü.















