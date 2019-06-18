Ajda Pekkan: Tatil nerede, ben nerede

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin 3'üncü ve son günü dün saat 20.00'de DJ Haluk Sarıtaş performansıyla başladı. Sunuculuğunu radyocu 'Sarı Şeker' lakaplı Sema Eryiğit Emek'in yaptığı ve yaklaşık 30 bin kişinin belediye binasının arkasında oluşturulan festival alanına toplandığı konser etkinliğinde, Haluk Sarıtaş yaklaşık 1 saat mikser başında kalarak hareketli şarkılarla Alanyalıları coşturdu.

Ardından sahneye çıkan Türk pop müziğinin süper starı Ajda Pekkan, hayranları tarafından alkış ve çığlıklarla karşılandı. Sahneye lila rengi ipekli kıyafetiyle çıkan Ajda Pekkan konserine sevilen hit şarkısı 'Heves' ile başladı. Sahneyi dansçılarla paylaşan süper starın performansı büyük alkış aldı. Ardı ardına söylediği hareketli parçalarla hayranlarını coşturan Pekkan, 'Ben yanmışım' şarkısını konsere katılanlarla beraber söyledi.

Şarkı arasında konuşan Ajda Pekkan, Alanya'yı çok sevdiğini belirterek, "Ne güzel yermiş burası. Birkaç gün daha kalmaya karar verdim ama ne yazık ki içimdeki çığlıklar bir süre sonra durdu. İşler, güçler, İstanbul, yeni single çalışması, gitmek mecburiyetindeyim tabii ki. Tatil nerede, ben nerede ? Dün yapabildim bir tek, o kadar. Yarın gidiyoruz İstanbul'a ama sizden ayrılmak çok zor gelecek bana. Alanya'da sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyorum bu akşam. Bu gece bizi buluşturan Adem Murat Yücel beyefendiye sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Ajda Pekkan'a Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel üzerinde Pekkan'ın portresi bulunan su kabağı, Alanyaspor forması ile ipek kozasından yapılan taç hediye etti. Ayrıca konsere katılan bir hayranı çizdiği portreyi Ajda Pekkan'a hediye etti. Bu yıl 19'uncusu düzenlenen ve 3 gün süren festival Ajda Pekkan konseriyle sonlandı.

DHA