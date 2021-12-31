Ajda Pekkan villasının fiyatını iki katına çıkardı

Ajda Pekkan, uzun süredir satışta olan İstanbul Bahçeköy'deki villasına alıcı bulamadı. Ünlü şarkıcının evine geçtiğimiz aylarda Dubaili bir prensin talip olduğuna yönelik iddialar basına yansıdı ancak satış gerçekleşmedi.

Habertürk'te yer alan habere göre; malikanenin satışı için birden fazla emlakçıyla anlaşan Pekkan, son dönemdeki gayrimenkul fiyatlarındaki gelişmelerin ardından evininin satış fiyatını güncelledi.

75 MİLYON TL İSTİYOR!

Süperstar, 1.5 dönüm üzerine kurulu olan altı odası, iki salonu ve üç banyosu bulunan villası için geçtiğimiz yıl 38 milyon TL talep etmişti. Pekkan, son fiyat değişikliğiyle istediği rakamı 75 milyon TL'ye çıkardı.

24 saat güvenliği bulunan ve 950 metrekare kullanım alanı olan villanın özel havuzu da var.