Magazin Ajda Pekkan yıllara meydan okuyor

Ajda Pekkan yıllara meydan okuyor

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Ajda Pekkan yıllara meydan okuyor

Ajda Pekkan, önceki gün Bodrum’da sahne aldı. Yıllara meydan okuyan Pekkan, sesi ve sahne kıyafetiyle beğeni topladı.

18 Ağustos 2021, Çarşamba 11:42 Son Güncelleme:
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Son yıllarda gerçekleştirdiği estetik operasyonlarla gündemden düşmeyen Ajda Pekkan, Bodrum’da sevenlerinin karşısına çıktı. Sahneye beyaz gömlek ve kot pantolonla çıkan usta sanatçı, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Pandemi döneminde bütün zamanını stüdyoda geçirdiğini söyleyen Pekkan, "Bu ay sonu yeni albümüm çıkıyor. Çok yoğun bir şekilde çalıştığımdan bu yaz denize bile giremedim. Sevenlerim için feda olsun!" sözleriyle müzikseverlerden büyük alkış aldı.

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