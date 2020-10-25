Magazin Ajda Pekkan'dan Azerbaycan'a destek

Ajda Pekkan'dan Azerbaycan'a destek

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Ajda Pekkan'dan Azerbaycan'a destek

Ajda Pekkan, Azerbaycan’da yaşanan olayları kınayarak Azerbaycan'a destek verdi.

25 Ekim 2020, Pazar 11:36 Son Güncelleme:
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Ermenistan tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıya bir kınama da Ajda Pekkan’dan geldi. Resmî instagram sayfasından yapmış olduğu paylaşımda düşüncelerini ve duygularını dile getiren sanatçı şu ifadeleri kullandı:

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“Azerbaycanlı kardeşlerime gece yarısı yatakta üzerlerine bomba atılmasını şiddetle kınıyorum. Topraklarını geri almak için canını feda etmeye hazır olan askerlerimize ve en başta Sayın İlham Aliyev’e başarılar diliyorum.”

Sağduyulu ve sanatçı duyarlılığı ile düşüncelerini ve duygularını ifade eden Pekkan, “Dünyamıza Sulh ve Barış” dileyerek Türkiye olarak her daim Azerbaycan Türklerinin yanlarında olduğunu da ifade etti.

400 bin dolarlık yardım

Bazı kaynaklara göre kardeş ülkeye sözlü olarak destek vermekle kalmayan Pekkan, ayrıca Azerbaycan asker fonuna 400 bin dolarlık yardımda bulundu. 


https://www.instagram.com/p/CGrjc8Sn8Af/?utm_source=ig_embed



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