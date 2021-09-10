Magazin Ajda Pekkan'dan Filenin Sultanları’na davet

Ajda Pekkan'dan Filenin Sultanları’na davet

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Ajda Pekkan'dan Filenin Sultanları’na davet

Süperstar Ajda Pekkan, 18 eylül cumartesi günü KüçükÇiftlik Park'ta sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Ajda Pekkan’ın Küçükçiftlik Park, konserinde özel davetlileri olacak.

10 Eylül 2021, Cuma 14:47 Son Güncelleme:
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Ajda Pekkan ve Küçükçiftlik Park yönetimi, Avrupa Şampiyonası’nda 3’üncülük elde ederek bronz madalyayı ülkemize kazandıran A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı konsere davet etti. Olumlu yanıt veren Filenin Sultanları, Süperstar’ın şarkılarıyla başarılarını kutlayacak.

AJDA PEKKAN İLK KEZ KÜÇÜKÇİFTLİK PARK’TA SAHNE ALACAK

Gecede, Ajda Pekkan için mekanın konsepti de tamamen değişiyor. Pandemi koşullarına uygun olarak, her locanın 6 kişi için özel olarak hazırlandığı oturma düzeniyle, 800 kişilik sınırlı sayıda misafirin ağırlanacağı bu özel etkinlik kapsamında, ünlü şarkıcı, ilk kez KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak.

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