Ajda Pekkan'ın söz ve müziği Sinan Akçıl'a ait 'Canın Sağolsun' şarkısının Nihat Odabaşı imzalı klibi 5 Temmuz'da Youtube'da yayınlandı.

Sinan Akçıl'ın 8 ve 16'ncı saniyeler arasında okuduğu ''Hep mi bana acı verdin/Ama beni hiç mi duyamıyorsun/Ne oldu diye sorma bana/Yok bir şey canın sağ olsun'' dizeleri sosyal medyada tartışma yarattı.

Ajda'nın hayranları Sinan Akçıl'ın olduğu bölümleri istemedi.

''Ajda'nın şarkısı neden Sinan'ın sesiyle başlıyor?'' tartışması alevlendi. Bunun üzerine klip yayınlandıktan bir gün sonra 6 Temmuz'da kaldırıldı.

KLİBE NELER OLDU?

Yeni klip, dün Youtube'a tekrar yüklendiğinde Sinan Akçıl'ın hem baştaki 8 saniyelik hem de 3.40 ve 3.46 dakikaları arasındaki 6 saniyelik sesi kaybolmuştu. Ama vokalleri ve görüntüsü duruyordu.

Yapımcı Samsun Demir bu konudaki sorulara ''Bu bir tercih, tamamıyla Ajda'nın isteği doğrultusunda yapıldı'' açıklamasında bulundu.

Ajda Pekkan'ın bazı sahnelerde görüntüsünden memnun kalmadığı, o sahnelere filtre uygulattığı iddialarının da doğru olmadığını söyledi.

Hakan KIRARSLAN/POSTA



