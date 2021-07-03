Ajda Pekkan’ın bilet fiyatları el yakıyor

Türk sanat camiasının önemli isimlerinden Ajda Pekkan, koronavirüs kısıtlamalarının ardından, uzun süre sonra sevenleriyle buluşuyor. Pekkan, bugün Bodrum’da sahne alarak hayranlarıyla buluşacak. Fakat Ajda Pekkan’ı dinlemek için mekânda gidecek olan vatandaşlar kesenin ağzını açmak zorunda kalacak.

AJDA PEKKAN BİLET FİYATI NE KADAR?

Posta.com.tr, Ajda Pekkan’ın sahne alacağı mekânın giriş ücretlerini araştırdı. Ulaşılan bilgiye göre en düşük bilet fiyatı bin 500’TL’den başlıyor ve masa sıralamasına göre bilet fiyatı beş bin TL’ye kadar çıkıyor.