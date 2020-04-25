74 yaşındaki Süperstar Ajda Pekkan fit vücudu ile dikkat çekiyor. Her daim bakımlı ve genç kızlara taş çıkaran fiziğiyle çok konuşulan Süperstar karantina günlerinde de spor yapmaya devam ediyor. Instagram hesabından spor yaptığı fotoğrafları paylaşan Ajda Pekkan "Sağlıklı yaşam için sporunuzu ihmal etmeyin. Güzel günler yakın" ifadelerini kullandı.

Karantinada misafir dahi kabul etmeyen Ajda Pekkan, Bahçeköy’deki minik sarayında şunları yaptı:

700 metrekarelik villasını içten ve dıştan temizletmek 30 bin TL’ye mal oldu.

Evdeki aksesuar, biblo, halı gibi eşyaları depoya kaldırttı. Dekarosyonu değiştirdi.

Salon, mutfak, yatak odası ve banyosu her gün ilaçlı sularla temizleniyor.

2 yardımcısı da maske kullanıyor. Evde de sosyal mesafe kuralına uyuyorlar.

Evde doğal maske

Her sabah 1 saat koşu bandında yürüyor, jimnastik hareketlerinin ardından 30 dakika yoga yapıyor.

Sahne performansını korumak için 1 saat nota, ses açma, repertuvar çalışıyor.

Evde doğal yollarla hazırladığı maskeler yapıyor.

Bol bol film izliyor.

Başta kardeşi Semiramis Pekkan ile olmak üzere günün 1 saatini görüntülü telefon konuşmalarına ayırıyor.





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