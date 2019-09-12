Ajda Pekkan'ın kafasındaki tüyler gerçek iddiası

Ajda Pekkan önceki akşam Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda 6 bin kişiye 3 saat boyunca 35 şarkı söyledi

12 Eylül 2019, Perşembe 08:07
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Ajda Pekkan'ın kafasındaki tüyler gerçek iddiası

Sosyal medyada Süperstar’ın kafasına taktığı tüylerin gerçek olduğu iddia edildi.

'BEN BİR HAYVANSEVERİM'

Hayvanseverliği ile tanınan Ajda Pekkan’dan jet yanıt geldi:

“Tüyler sahte. Gerçek kürke ve tüylere karşı olduğumu artık bilmeyen yok. Ben bir hayvanseverim.”

*Ajda Pekkan yoğun istek üzerine sahneye dönüp 20 dakika daha şarkı söyledi.


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