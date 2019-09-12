Sosyal medyada Süperstar’ın kafasına taktığı tüylerin gerçek olduğu iddia edildi.

'BEN BİR HAYVANSEVERİM'

Hayvanseverliği ile tanınan Ajda Pekkan’dan jet yanıt geldi:

“Tüyler sahte. Gerçek kürke ve tüylere karşı olduğumu artık bilmeyen yok. Ben bir hayvanseverim.”

*Ajda Pekkan yoğun istek üzerine sahneye dönüp 20 dakika daha şarkı söyledi.





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