Ajda Pekkan'ın kafasındaki tüyler gerçek iddiası
Ajda Pekkan önceki akşam Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda 6 bin kişiye 3 saat boyunca 35 şarkı söyledi
Sosyal medyada Süperstar’ın kafasına taktığı tüylerin gerçek olduğu iddia edildi.
'BEN BİR HAYVANSEVERİM'
Hayvanseverliği ile tanınan Ajda Pekkan’dan jet yanıt geldi:
“Tüyler sahte. Gerçek kürke ve tüylere karşı olduğumu artık bilmeyen yok. Ben bir hayvanseverim.”
*Ajda Pekkan yoğun istek üzerine sahneye dönüp 20 dakika daha şarkı söyledi.
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