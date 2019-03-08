Süperstar “Kimseden böyle bir şey gelmedi. Mücevherlerimi kendim aldım. Evde bir kutuda duruyordu. Hepsi çalındı."

"ARTIK UMURUMDA DEĞİL"

"Dünya malı dünyada kalıyor. Artık umurumda değil” dedi. Nebahat Çehre de tüm mücevherlerinin çalındığını söylemiş, “Gerçek bir şey takmıyorum, hepsi taklit” demişti.

POSTA/MÜGE DAĞISTANLI

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