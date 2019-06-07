Ajda Pekkan’ın sevgilisi Bülent Çavuşoğlu kimdir, kaç yaşında?

8 yıldır birlikte olan Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu çifti magazin gündeminde. Süperstar Ajda Pekkan için 5 yıllık evliliğini bitiren Bülent Çavuşoğlu internette merak ediliyor. Peki, Bülent Çavuşoğlu kimdir, kaç yaşında?

Ajda Pekkan ile Bülent Çavuşoğlu’nun ilişkisi 2011’de bir partide çekilen bir fotoğrafla ortaya çıkmıştı. Kendisini Süperstar Ajda Pekkan’la aldattığı iddiasıyla boşanma davası açan Tuğçe Çavuşoğlu (Eyilik) ile işadamı Bülent Çavuşoğlu’nun 7 yıl devam eden boşanma davası Haziran 2018’de sonuçlanmıştı.

Bülent Çavuşoğlu kimdir?

1968 yılında Samsun'da doğdu. İlkokulu Samsun'da Terme Atatürk İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise hayatını Samsun Anadolu Lisesi'nde devam ettirdi. Buradan mezun olduktan sonra 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Antropoloji Bölümü'nü kazandı. Üniversiteden mezun olduktan sonra yüksek lisansını 2000'li yıllarda Yeditepe Üniversitesi MBA Programı dalında tamamlamıştır.

İş hayatına turizm ile ilk adımı atan Bülent Çavuşoğlu, telefon ve iletişim sektörüne atıldı. 1995 yıllarında Turkcell'de Bölge Satış Müdürlüğü yapmıştır. Daha sonra (yaklaşık iki yıl kadar sonra) ,1997 yılında Pagephone A.Ş.'de satış direktörlüğü yaptı. Bir yıl kadar bu göreve devam etti ve sonra 1998 yılında K.V.K'da genel müdür yardımcısı olarak devam etti.. 2000'li yıllarda A-Tel'in genel müdürlüğünde bulundu.

Bülent Çavuşoğlu 2002 yılından günümüze kadar A-Tel'deki görevine devam etmiş ve bunun yanında aynı zamanda K.V.K.'nın CEO'su olarak devam etmektedir. KVK (Mobil iletişim ürünleri satış ve satış sonrası hizmet sektöründe faaliyet göstermekte olan bir firma)'da müdürlük yapmıştır.