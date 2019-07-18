Ajda’dan sonra Sıla okudu

Türk pop müziğinin ilk kadın şarkı sözü yazarı Fikret Şeneş, ölümünün 4’üncü yılında özel bir albüm çalışmasıyla anılıyor.

Ünlü şarkıcıları bir araya getiren “Kimler Geldi Kimler Geçti: Fikret Şeneş” adlı çalışmada Sıla da yer alıyor. Sıla, ağustos ayının ilk haftası yayınlanacak albüm için “Her Yaşın Ayrı Bir Güzelliği Var” şarkısını seslendirdi.

ÇOCUKLUĞUMA SÜRÜKLEYEN ŞARKI

Sıla, Moko Yapım ve DMC ortaklığında hayata geçirilen albümün tanıtımı için hazırlanan videoda da yer aldı.

Konser vermek üzere gittiği Mardin’de kamera karşısına geçen şarkıcı, “Her Yaşın Ayrı Bir Güzelliği Var” için “Aranjeyi Efe Bahadır yaptı.

Çocukluğuma sürükleyen bir şarkı. Ajda Pekkan’ın şahane icrasıyla tanıştığım, Ayten Alpman’dan da çok sevdiğim bir şarkı” dedi. Ünlü popçu, dinleyicilerine şöyle seslendi: “Başka bir coşkuyla size bir şarkı sunabilirsek ne âlâ. Güle güle dinleyin." (Hürriyet)